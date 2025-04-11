Loewe анонсировала беспроводную акустику We Boost мощностью 720 Вт с поддержкой Dolby Atmos и 3D-звуком

Немецкий производитель аудиотехники Loewe выпустил новую беспроводную акустическую систему We Boost для домашних кинотеатров. Модель отличается простотой настройки благодаря отсутствию необходимости прокладывать кабели — все компоненты работают по беспроводной связи. Система построена по схеме 4.1.2 и включает четыре сателлитных динамика, сабвуфер и опциональный центральный канал.

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Аудиосигналы передаются через HDMI eARC-адаптер, который обеспечивает потерю данных и минимальную задержку, по заверениям производителя. Поддержка Dolby Atmos, Dolby Digital и PCM позволяет воспроизводить объёмный 3D-звук, особенно заметный в фильмах и видеоиграх благодаря динамикам с верхним направлением излучения. Общая мощность системы достигает 720 Вт, а в комплект входит пульт с OLED-дисплеем для регулировки эквалайзера и выбора звуковых профилей.

Ключевой особенностью We Boost стала модульная конструкция без традиционной саундбары. Пользователи могут докупить центральный динамик для улучшения качества голосов в кино, но базовая конфигурация уже включает всё необходимое для старта. Беспроводное подключение через Bluetooth и линейный вход расширяют возможности использования системы не только с телевизором, но и с другими устройствами.

Стоимость новинки составит 999 евро, а продажи стартуют в этом месяце через официальные магазины Loewe и партнёрские сети в Европе.