ESR анонсировала инновационную магнитную мышь MagMouse с встроенным кабелем для зарядки и док-станцией HaloLock

Компания ESR расширила свою линейку продукции, представив уникальную беспроводную мышь MagMouse. Это устройство стало первым в мире, оснащенным магнитной док-станцией HaloLock, которая крепится на крышке ноутбука, позволяя мыши оставаться всегда под рукой и не теряться при переноске.

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MagMouse имеет батарею, обеспечивающую до 160 часов автономной работы как по Bluetooth, так и через подключение 2.4 ГГц. Полная зарядка происходит всего за 45 минут с помощью встроенного кабеля. Мышь оснащена шестью режимами чувствительности DPI, хотя максимальная чувствительность пока не уточняется. Кнопки мыши на 90% тише, чем у большинства аналогов, а колесо прокрутки имеет функцию наклона, позволяя перемещать курсор влево или вправо.

Для запуска MagMouse ESR выбрала платформу Kickstarter, что отличает ее от других продуктов компании, которые обычно продаются на Amazon. До начала продаж, запланированных на 28 апреля, покупатели могут предзаказать мышь и получить скидку в $8 при внесении депозита в $1.