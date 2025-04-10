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ddr22
NVIDIA опровергла слухи о закрытии программы VPA для видеокарт RTX 50 по рекомендованной цене
Компания NVIDIA подтвердила продолжение действия программы VPA для приобретения графических ускорителей RTX 50 серии

NVIDIA официально опровергла распространившиеся в сети слухи о прекращении программы Verified Priority Access (VPA), позволяющей приобретать видеокарты RTX 50 серии по рекомендованной производителем цене. Поводом для слухов стал скриншот переписки пользователя Reddit с сотрудником службы поддержки NVIDIA, где утверждалось о закрытии программы. Однако представители компании оперативно отреагировали, заявив, что информация была ошибочной, а сама программа продолжает действовать.

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Программа VPA была создана NVIDIA как временное решение для борьбы с завышенными ценами и дефицитом видеокарт. Она позволяет владельцам аккаунтов NVIDIA, созданных до 30 января 2025 года, подавать заявки на покупку видеокарт RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Founders Edition по MSRP. Участникам необходимо заполнить специальную форму, после чего алгоритм NVIDIA выбирает победителей, которые получают эксклюзивное приглашение на покупку через официальный магазин компании.

Важно отметить, что программа распространяется только на жителей США и не включает модель RTX 5070 Ti. Это ограничение вызвало недовольство среди части пользователей, однако NVIDIA пока не планирует расширять географию действия VPA. Компания подчеркивает, что участие в программе не гарантирует получение видеокарты, а лишь дает шанс приобрести ее по рекомендованной цене.

Ситуация с ошибочной информацией от службы поддержки вызвала бурное обсуждение в сообществе. Многие пользователи выразили недоверие к системе VPA, считая ее недостаточно прозрачной. Однако представители NVIDIA утверждают, что программа работает в штатном режиме и продолжает помогать геймерам получать новые видеокарты без переплат. Компания пока не сообщает, как долго продлится действие VPA, но отмечает, что это временная мера до стабилизации ситуации на рынке.

#nvidia
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