Аналоговые часы Casio MWC100H-2A2V упали в цене до 17,97 долларов, предлагая водонепроницаемость и трехлетний срок службы батареи

Компания Casio предложила отличное соотношение цены и качества в своих аналоговых часах MWC100H-2A2V, стоимость которых сейчас снижена на 40% и составляет всего 17,97 доллара. Даже по первоначальной цене в 29,95 доллара эти часы считались выгодной покупкой, но теперь они стали еще доступнее. Модель отличается водонепроницаемостью до 100 метров, легким корпусом из смолы весом 42 г и ремешком из того же материала.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Особенностью этих часов стала их читаемость благодаря светодиодной подсветке циферблата, а также впечатляющий срок службы батареи — около трех лет. В устройстве используются два отдельных элемента питания: один для аналогового механизма, другой для подсветки. Размеры корпуса составляют 48,7 × 46,7 × 13 мм, а ремешок подойдет для запястий от 145 до 215 мм.

Отзывы покупателей о модели MWC100H-2A2V в основном положительные — средняя оценка составляет 4,7 из 5 баллов. Пользователи хвалят дизайн, удобство использования и качество сборки за такую цену. Некоторые отмечают, что ремешок мог бы быть лучше, но учитывая стоимость часов, это незначительный недостаток.

Стоит учитывать, что это предложение относится к скидочным товарам, поэтому упаковка может быть минимальной, а печатная инструкция — отсутствовать. Тем не менее, сами часы будут новыми и полностью исправными. Такая модель отлично подойдет в качестве запасных часов, недорогого подарка или повседневного аксессуара, который не боится брызг воды.