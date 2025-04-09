Это уже пятый подтвержденный случай подобных проблем с RTX 50 серии, обсуждаемых в специальной ветке на Reddit.

В сообществе энтузиастов ПК вновь заговорили о проблемах с разъемами питания у видеокарт нового поколения. На Reddit появился отчет пользователя под ником 'Roachard', который столкнулся с расплавлением разъема 12VHPWR на своей видеокарте MSI RTX 5090 GAMING TRIO OC. Примечательно, что повреждения затронули не только сам разъем на видеокарте, но и кабель со стороны блока питания Corsair SF1000L, который шел в комплекте с БП.

По словам пользователя, видеокарта работала в штатном режиме без разгона около месяца. На фотографиях видно, что несколько контактов на разъеме видеокарты и кабеля питания оказались оплавленными. Особое внимание привлекло вздутие пластикового корпуса разъема со стороны блока питания и побелевшие от перегрева участки кабеля. Пока неясно, поврежден ли только конкретный порт на блоке питания или весь БП целиком.

Это уже пятый подтвержденный случай подобных проблем с RTX 50 серии, обсуждаемых в специальной ветке на Reddit. Ситуация вызывает особое беспокойство, поскольку в данном случае использовался штатный кабель от известного производителя блоков питания, а не сторонние решения. В комментариях пользователи высказывают предположения, что проблема может быть связана с отсутствием балансировки нагрузки в архитектуре RTX 40 и 50 серий, а также с тем, что разъем 12VHPWR рассчитан на максимальную мощность 600W - ровно столько, сколько может потреблять RTX 5090 под нагрузкой, не оставляя запаса по мощности.

В системе использовалась материнская плата Asus Strix B650E-I с процессором Ryzen 7 9800X3D. Инцидент вновь поднимает вопрос о надежности нового стандарта питания видеокарт и необходимости пересмотра его спецификаций производителями. Пока ни NVIDIA, ни производители блоков питания не прокомментировали этот конкретный случай, но растущее число подобных инцидентов может потребовать более пристального внимания к проблеме.