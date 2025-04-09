E Ink анонсировала энергоэффективные экраны Marquee для цифровой рекламы в экстремальных условиях

Компания E Ink представила новую технологию дисплеев под названием Marquee, которая сочетает яркие цвета, высокую четкость и низкое энергопотребление. В отличие от традиционных LED- и LCD-экранов, требующих постоянной подачи энергии, разработка E Ink работает по принципу отражающей технологии, потребляя энергию только при смене изображения. Это делает её идеальным решением для уличной рекламы и информационных табло в местах с ограниченным доступом к электросети.

Ключевой особенностью Marquee стала устойчивость к экстремальным температурам — дисплеи сохраняют работоспособность в диапазоне от -20°C до 65°C. Технология предназначена для Digital Out of Home (DOOH) — цифровых вывесок в ресторанах, аэропортах и магазинах. Максимальный размер экрана достигает 75 дюймов, а обновление контента занимает всего 5–7 секунд.

Новая система использует четыре пигмента для более насыщенной цветопередачи по сравнению с предыдущими решениями E Ink. Разработчики позиционируют Marquee как долговечное и экономичное решение для статичной рекламы, где важнее читаемость при солнечном свете, а не высокая частота обновления или интерактивность.

Пока технология находится в стадии доработки, но её первые прототипы уже демонстрировались на выставках. Официальный анонс запланирован на Display Week в Калифорнии (11–16 мая), а предварительный показ состоится на Touch Taiwan 2025 (16–18 апреля). Хотя Marquee вряд ли полностью вытеснит LCD-меню или LED-стены в ближайшее время, она предлагает выгодную альтернативу для бизнеса, стремящегося сократить расходы на электроэнергию и размещать рекламу в сложных погодных условиях.