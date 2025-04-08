Компания GMKtec представила мини-ПК EVO-X2 с процессором Ryzen AI Max+ 395 и графикой уровня RTX 4070 Laptop по цене высококлассного игрового ноутбука

Компания GMKtec официально начала прием предзаказов на свой новый мини-ПК EVO-X2, ставший одним из первых устройств на платформе AMD Strix Halo. Система была впервые показана еще в марте 2025 года на AI PC Innovation Summit, но только теперь стала доступна для покупки в Китае по цене 14 999 юаней (около 2060 долларов). Такой ценник ставит EVO-X2 в один ряд с топовыми игровыми ноутбуками, что делает его одним из самых дорогих мини-ПК на рынке.

Сердцем системы стал новый процессор Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S, которая по производительности сравнима с дискретной видеокартой RTX 4070 Laptop. Тесты, проведенные энтузиастами, показали, что этот APU способен обеспечивать комфортный геймплей в разрешении 1440p даже в компактном корпусе мини-ПК.

По сравнению с предыдущей моделью EVO-X1, новинка получилась крупнее, что объясняется более мощной системой охлаждения. GMKtec оснастила EVO-X2 двумя турбовентиляторами и массивным вакуумным тепловым модулем, что позволяет процессору работать на мощности до 140 Вт без риска перегрева.

На данный момент доступна только одна конфигурация — с 128 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ хранилища. Производитель пока не сообщил, планируются ли более доступные варианты комплектации, а также не объявил о сроках выхода устройства на международный рынок.

Несмотря на высокую цену, EVO-X2 может найти свою нишу среди энтузиастов, которым нужна максимальная производительность в компактном форм-факторе. Особенно интересен этот мини-ПК может быть для тех, кто хочет получить уровень графики дискретной видеокарты без необходимости сборки полноразмерного ПК. Впрочем, пока остается открытым вопрос, насколько востребованной окажется такая система по столь высокой цене.