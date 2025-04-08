Компания FinalWire представила AIDA64 версии 7.65 добавив поддержку новых процессоров и видеокарт а также локализацию на греческий язык

Компания FinalWire объявила о выходе обновления для своего популярного диагностического и бенчмарк-софта AIDA64. Новая версия 7.65 стала доступна сразу для всех вариантов программы: Extreme для домашних пользователей, Engineer для ИТ-специалистов, Business для малого и среднего бизнеса, а также Network Audit для аудита корпоративных сетей.

Главным нововведением стала греческая локализация интерфейса, что расширяет аудиторию пользователей. В программу добавили поддержку новых аппаратных компонентов, включая блок питания MSI MEG Ai1600T, процессоры Intel Panther Lake, а также чипы Zhaoxin серий KX-6000G и KX-7000. Для энтузиастов особенно важной окажется информация о добавлении данных по новым видеокартам AMD Radeon RX 7650 GRE и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Среди улучшений интерфейса стоит отметить новую горячую клавишу для сброса положения SensorPanel. Также разработчики добавили поддержку датчиков видеокарт ASUS Astral RTX 5000 серии. Эти изменения делают программу еще более удобной для мониторинга системы и проведения тестов производительности.

Все версии AIDA64 v7.65 уже доступны для загрузки на официальном сайте FinalWire.