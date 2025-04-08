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ddr22
FinalWire выпустила обновление AIDA64 версии 7.65 с новыми функциями
Компания FinalWire представила AIDA64 версии 7.65 добавив поддержку новых процессоров и видеокарт а также локализацию на греческий язык

Компания FinalWire объявила о выходе обновления для своего популярного диагностического и бенчмарк-софта AIDA64. Новая версия 7.65 стала доступна сразу для всех вариантов программы: Extreme для домашних пользователей, Engineer для ИТ-специалистов, Business для малого и среднего бизнеса, а также Network Audit для аудита корпоративных сетей.  

Главным нововведением стала греческая локализация интерфейса, что расширяет аудиторию пользователей. В программу добавили поддержку новых аппаратных компонентов, включая блок питания MSI MEG Ai1600T, процессоры Intel Panther Lake, а также чипы Zhaoxin серий KX-6000G и KX-7000. Для энтузиастов особенно важной окажется информация о добавлении данных по новым видеокартам AMD Radeon RX 7650 GRE и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.  

Среди улучшений интерфейса стоит отметить новую горячую клавишу для сброса положения SensorPanel. Также разработчики добавили поддержку датчиков видеокарт ASUS Astral RTX 5000 серии. Эти изменения делают программу еще более удобной для мониторинга системы и проведения тестов производительности.  

Все версии AIDA64 v7.65 уже доступны для загрузки на официальном сайте FinalWire.

#aida64
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17:59
Шайбы были из кизяков наверняка.у них все из гавна всегда
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Маэстро
17:58
кто бы сомневался, Вежливо занюхивающий труселя Трусонюх, быстро подтверди факт ниже....
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Midnight Sun
17:58
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Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:57
тупое ,ты повторяешься.изнасилованная трусонюшка.ущербно что ты тут ,а не сдох в канаве.но то поправимо.давай задвинь свою коронную фразу про Губы)))
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:49
Тебе ли скаклик,изнасилованный в сбу о том вещать,ты даже к психиатру обращался.тот тебе предложил губами все полировать,ну ты так и делаешь.работай губами далее,изнасилованная трусонюшка.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:48
"на тебя насрать вообще" "с тобой можно делать что хочешь и как хочешь" Опять ты таблетки не принял, расстройство прогрессирует.
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Фельдшер
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Овечкин наш герой! Правильно ВВП и ЕР поздравляют. Народ поддерживает и присоединяется к поздравлениям. То что на украине нет героев - россиян не волнует.
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Пшел вон опущенный скакуас.иди своего полового партнера шешу ублажай.ты ничтожество и тебя ток обоссывать будем.Накручивать дизы)))),.кловун.на тебя насрать вообще -ты унтермен,биомусор.с тобой можно ...
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