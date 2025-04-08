Компания Raspberry Pi представила улучшенный блок питания USB-C мощностью 45 Вт с длинным кабелем и расширенными режимами работы, сохранив доступную цену в 15 долларов.

Компания Raspberry Pi анонсировала новый блок питания USB-C мощностью 45 Вт. Устройство стоимостью всего 15 долларов предназначено не только для одноплатных компьютеров Raspberry Pi, но и для зарядки ноутбуков и других гаджетов. Это логичное продолжение политики компании по созданию качественных аксессуаров, ведь ранее они уже выпускали блоки питания на 15,3 Вт и 27 Вт.

Особое внимание при разработке уделили качеству компонентов и стабильности работы. Инженеры Raspberry Pi сотрудничали с партнерами KTEC и Panasonic, чтобы добиться отличных характеристик по переходным процессам и долговечности. Например, в модели на 27 Вт специально добавили режим 5,1 В/5 А для питания энергоемких периферийных устройств Raspberry Pi 5. Новый 45-ваттный вариант сохранил все эти преимущества, получив при этом более длинный кабель (1,5 м вместо 1,2 м) и поддержку новых режимов работы, включая 20 В/2,25 А.

Интересно, что блоки питания Raspberry Pi стали популярны не только среди пользователей их компьютеров. Многие покупают их отдельно как универсальные зарядные устройства. Как отмечают в компании, их 27-ваттная модель часто продавалась сама по себе в магазинах, так как оказалась одним из лучших вариантов на рынке. Новый 45-ваттный блок должен стать еще более универсальным решением, позволяя быстро заряжать даже ноутбуки.

При этом для самих компьютеров Raspberry Pi ничего не изменится — они по-прежнему будут получать 5,1 В/3 А на Raspberry Pi 4 или 5,1 В/5 А на Raspberry Pi 5. Компания продолжает стратегию создания высококачественных аксессуаров, начатую с SD-карт и SSD, и новый блок питания — очередной шаг в этом направлении. Устройство уже доступно для заказа у официальных партнеров Raspberry Pi.