По данным инсайдеров, Ubisoft начала работу над тактической игрой в стиле XCOM по мотивам Rainbow Six Siege с выходом в 2026-2027 годах

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft работает над новой игрой во вселенной Rainbow Six Siege. В отличие от оригинального сетевого шутера, этот проект будет выполнен в жанре пошаговой тактики, вдохновлённой серией XCOM. По предварительным данным, релиз запланирован на 2026-2027 годы для PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X и, возможно, Nintendo Switch 2.

Игровой процесс будет построен вокруг выбора оперативников с уникальными навыками для выполнения различных миссий. Кампания обещает быть довольно продолжительной — от 25 до 30 часов, хотя эти цифры могут измениться, так как разработка ещё продолжается. Особый акцент сделают на кинематографичных кат-сценах.

Rainbow Six Siege уже почти десять лет остаётся одним из самых успешных проектов Ubisoft, регулярно получая обновления. Расширение франшизы за счёт нового жанра выглядит логичным шагом. Тем более что именно эту серию вместе с Far Cry и Assassin’s Creed выбрали для отдельного подразделения, созданного при финансовой поддержке Tencent.

Пока Ubisoft официально не подтверждает разработку, но учитывая надёжность источника, вряд ли это просто слухи.