Тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в FurMark подтвердили скорый запуск модели с улучшенной памятью GDDR7 и повышенной пропускной способностью

В базе данных бенчмарка FurMark неожиданно обнаружились следы видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, что свидетельствует о скором запуске модели. Утечка, обнаруженная энтузиастом Ричардом Хьюном, показывает, что карта с идентификатором устройства 10DE-2D04 основана на чипе GB206 и уже проходит тестирование. Хотя FurMark не лучший инструмент для оценки производительности, он позволил зафиксировать рабочую температуру в 69°C при TDP 180 Вт.

Согласно данным, RTX 5060 Ti получит 128-битную шину памяти с вариантами на 8 ГБ и 16 ГБ GDDR7. Благодаря повышенной до 28 Гбит/с скорости памяти, карта обеспечит пропускную способность 448 ГБ/с — на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti. В тесте при разрешении 4K карта набрала 10242 балла, что примерно соответствует уровню RTX 3080 Ti, хотя текущие драйверы, вероятно, не раскрывают полный потенциал устройства.

Аналитики предполагают, что NVIDIA может представить новинку уже к середине апреля — ориентировочно 16 числа. Карта займет место в среднем ценовом сегменте, предложив более доступную альтернативу флагманским моделям серии RTX 50. Производители готовят системы на базе новинки — некоторые сборки уже анонсированы по цене от 1149 долларов.

Интересно, что записи об этой видеокарте в базе FurMark появлялись еще с декабря 2024 года, но только сейчас удалось подтвердить ее принадлежность к линейке RTX 50. NVIDIA традиционно не комментирует утечки, но активное тестирование карты сторонними специалистами обычно свидетельствует о приближающемся релизе.