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ddr22
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
Статистика CPU-Z показала рост доли AMD на рынке процессоров за счет популярности Ryzen 7 9800X3D

Согласно свежей статистике программы CPU-Z за апрель 2025 года, компания AMD добилась значительного роста доли на рынке процессоров. Данные показывают, что AMD увеличила свою долю на впечатляющие 16,6%, в то время как Intel потеряла 10%. Это серьезное изменение рыночного ландшафта, которое приближает AMD к историческому моменту - возможности впервые обойти Intel по рыночной доле.

Основным драйвером роста для AMD стал процессор Ryzen 7 9800X3D, который не только занял первое место по популярности среди пользователей CPU-Z, но и принес компании 4,3% рыночной доли. На втором месте оказался более старый Ryzen 5 5600X с 2,1%. Успех 9800X3D также повлиял на распределение по количеству ядер - 8-ядерные процессоры стали самыми популярными с долей 32,6%, что на 24,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Статистика CPU-Z основана на данных валидации пользователей по всему миру, что делает ее более репрезентативной, чем данные отдельных ритейлеров вроде Amazon. В настоящее время 8-ядерные процессоры занимают 24,7% всех систем, за ними следуют 6-ядерные (22,5%) и 4-ядерные (19,4%). Также заметен резкий рост популярности сокета AM5 - его доля увеличилась на 144,9% в годовом исчислении, достигнув 15,1%, хотя AM4 пока сохраняет лидерство с 20,1%.

Интересно, что большинство пользователей предпочитают бюджетные чипсеты B650 более дорогим X870/X870E, так как они предлагают все необходимые функции и совместимы с процессорами Ryzen 7000 и 9000 серий. Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке видеокарт - NVIDIA потеряла 6,4%, в то время как AMD нарастила долю на 16,6%, продолжая последовательно укреплять свои позиции с 2021 года. Эти данные подтверждают, что AMD удается завоевывать доверие пользователей как в сегменте процессоров, так и видеокарт.

#amd
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