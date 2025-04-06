Компания Bigme анонсировала внешний цветной e-ink монитор с частотой обновления 30 Гц и сенсорным экраном

Компания Bigme, известная на рынке электронных книг и e-ink дисплеев, сделала новый шаг в развитии своей продукции. На этот раз производитель представил не самостоятельное устройство, а внешний монитор, который можно подключить к ноутбуку для повышения продуктивности. Как отмечают эксперты, такое решение больше подойдет для работы в гостиничных номерах или на конференциях, чем для мобильного использования в пути.

Новый 13,3-дюймовый монитор Bigme стал первым в линейке компании цветным внешним дисплеем на технологии e-ink. Устройство обладает плотностью пикселей 150 PPI для цветного контента, что соответствует разрешению 1600×1200 пикселей при соотношении сторон 4:3. Частота обновления 30 Гц может показаться низкой по сравнению с современными OLED или LCD мониторами, но для цветной e-ink панели это довольно плавный показатель. Главное преимущество таких дисплеев - их бережное воздействие на глаза, особенно при длительном чтении.

Монитор также получил поддержку сенсорного ввода и совместимость как с macOS, так и с Windows. Хотя Bigme пока не раскрыла точную цену и дату выхода устройства, аналитики предполагают, что новинка окажется в премиальном ценовом сегменте. Это объясняется как технологическими особенностями цветных e-ink дисплеев, так и их пока еще ограниченным распространением на рынке. Тем не менее, появление такого монитора расширяет возможности для тех, кто ценит комфорт для глаз при работе с текстами и документами, но при этом нуждается в цветном отображении информации.