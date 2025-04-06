Исследователи из Северо-Западного университета разработали миниатюрный беспроводной кардиостимулятор размером с кончик шприца, который растворяется после использования

Группа исследователей под руководством профессоров Игоря Ефимова и Джона Роджерса из Северо-Западного университета в Чикаго совершила прорыв в кардиологии, создав самый маленький в мире временный кардиостимулятор. Устройство размером всего 1,8×3,5×1 миллиметр настолько миниатюрно, что помещается на кончике шприца, что значительно снижает инвазивность процедуры установки.

Новая технология решает основные проблемы традиционных временных кардиостимуляторов, которые могут вызывать инфекции, повреждения сердечной ткани и другие осложнения. Разработка использует биоразлагаемые материалы — катод из триоксида молибдена и анод из цинкового композита или магниевого сплава AZ31, которые полностью растворяются в сердечной мышце после выполнения своей функции.

Уникальность устройства заключается в его беспроводной работе. Кардиостимулятор получает питание от электричества, генерируемого при контакте с живой тканью, а управляется с помощью инфракрасных импульсов, передаваемых через гибкий пластырь на груди пациента. Эта биологически совместимая система, разработанная на стыке биооптоэлектроники и медицины, устраняет необходимость в физических проводах, характерных для традиционных кардиостимуляторов.

Результаты исследования, опубликованные в феврале 2025 года в журнале Nature, подтверждают эффективность и безопасность новой технологии. Хотя первоначально устройство разрабатывалось для лечения младенцев с врожденными пороками сердца, авторы отмечают его потенциал для применения в других областях медицины, включая лечение боли и нейрорегенерацию.