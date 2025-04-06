Разработчик выпустил в ранний доступ стратегию Roman Triumph о строительстве и защите древнеримского города.

После пяти лет разработки сольным разработчиком вышла в ранний доступ стратегическая игра Roman Triumph, сочетающая элементы градостроительного симулятора и выживания в условиях Древнего Рима. Игра уже доступна в Steam со скидкой 25% за $24.99, при этом после выхода версии 1.0 цена увеличится.

Roman Triumph предлагает игрокам построить и укрепить римский город, защищая его от набегов варваров и мифических существ вроде гидр, минотавров и керберов. Игровой процесс включает управление ресурсами, удовлетворение потребностей горожан, строительство оборонительных сооружений и взаимодействие с римскими богами. Для тех, кто предпочитает историческую достоверность, есть возможность отключить мифологических существ и сражаться только с человеческими противниками.

На текущей стадии раннего доступа игра уже содержит полный цикл строительства города, систему обороны волнами, торговлю, акведуки и взаимодействие с пантеоном богов. Разработчик под ником Philippe и его студия Forklift Interactive планируют продолжить расширять и улучшать игру на основе отзывов сообщества.

Создатель особо отмечает важность отзывов игроков на этом этапе, особенно оценок в Steam, которые помогают небольшим независимым проектам привлечь внимание. Игра стала результатом многолетней работы с бесчисленными тестами и доработками, и теперь разработчик приглашает всех желающих принять участие в формировании будущего проекта.