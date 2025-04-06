Audio-Technica расширила линейку открытых наушников R-Series новой доступной моделью ATH-R30x с естественным звучанием

Компания Audio-Technica, известный производитель аудиотехники с 60-летним опытом, представила новую модель открытых наушников ATH-R30x. Эти наушники стали младшей моделью в линейке R-Series, присоединившись к уже выпущенным ATH-R50x и флагманским ATH-R70x. Модель впервые была показана в январе на выставке NAMM и позиционируется как доступный вариант для тех, кто хочет познакомиться с особенностями открытого звучания.

ATH-R30x обеспечивают естественное и детализированное звучание, характерное для открытых наушников. В основе звука лежат 40-миллиметровые динамики с быстрой переходной характеристикой и минимальными искажениями. Конструкция с акустически прозрачными перфорированными чашками создает эффект объемного звучания, приближенного к студийным мониторам.

Особое внимание производитель уделил комфорту: легкий вес, регулируемый оголовье и съемные велюровые амбушюры. В комплекте идет переходник с 3,5 мм на 6,3 мм разъем.



