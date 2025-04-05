Nvidia планирует выпустить RTX 5060 Ti по цене $499 за версию с 16 ГБ памяти, что может сделать её выгоднее RTX 5070 в некоторых играх.

Nvidia готовится представить видеокарту RTX 5060 Ti в середине апреля, хотя точная дата пока не подтверждена. Согласно последней информации, карта выйдет в двух вариантах: с 8 ГБ памяти за $399 и с 16 ГБ памяти за $499. Это рекомендованные цены, а кастомные версии от партнеров могут оказаться дороже, вплоть до стоимости RTX 5070.

Интересно, что 16-гигабайтная версия RTX 5060 Ti в некоторых сценариях может обогнать RTX 5070, особенно в играх, требовательных к объему видеопамяти, таких как Indiana Jones and the Great Circle. Подобная ситуация уже была с RTX 3060 на 12 ГБ, которая иногда превосходила более старшие модели.

Что касается обычной RTX 5060, то её ожидают в мае по цене около $299. Также в этом поколении вернется модель RTX 5050, которая, как предполагается, займет нишу бюджетных видеокарт с ценой около $199.

Стоит отметить, что информация о ценах пока носит предварительный характер. Компания может изменить стоимость в последний момент из-за рыночной нестабильности, тарифов и других факторов. Тем не менее, если цены подтвердятся, RTX 5060 Ti с 16 ГБ может стать одним из самых интересных предложений в среднем ценовом сегменте.