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ddr22
Xiaomi раскрыла характеристики собственного процессора для смартфонов
Xiaomi подтвердила детали своего первого процессора на архитектуре Arm v9 с графикой Imagination Technologies для будущих смартфонов.

Xiaomi уже не первый год работает над собственным процессором для смартфонов, и теперь появились конкретные данные о его характеристиках. Согласно информации от авторитетного инсайдера, чип будет производиться по технологии TSMC N4P, а не N3, как предполагали некоторые ранние слухи.

Процессор получит необычную конфигурацию ядер: одно высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с частотой 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A725 на 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 2,0 ГГц. Графическую часть возьмет на себя GPU IMG DXT-72 от Imagination Technologies с тактовой частотой 1,3 ГГц. 

Ожидается, что новый чип дебютирует в 2025 году, вероятнее всего в среднебюджетном смартфоне, таком как Xiaomi 15S. Версия для флагманов пока не планируется - компания явно хочет сначала протестировать технологию на менее требовательных устройствах. Интересно, что кроме CPU и GPU, Xiaomi разработала собственный ISP для обработки изображений, но другие компоненты, включая 5G-модем, вероятно, будут закуплены у сторонних производителей. 

#xiaomi
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