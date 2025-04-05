Разработчики выпустили бета-версию порта GTA Vice City для консоли Sega Dreamcast

Группа энтузиастов, ранее перенесшая Grand Theft Auto III на Sega Dreamcast, представила бета-версию порта культовой Grand Theft Auto: Vice City для этой легендарной консоли. Релиз состоялся 1 апреля на GitHub, причем порт действительно работает на оригинальном железе Dreamcast, что подтверждается видеодемонстрацией от одного из разработчиков, Фалько Гиргиса.

Для создания образа игры требуется наличие официальной PC-версии GTA 3 или Vice City из сборника The Trilogy. На GitHub странице проекта указаны все необходимые инструменты для конвертации. Хотя порт уже работоспособен, в текущей бета-версии наблюдаются графические артефакты и нестабильный фреймрейт, что ожидаемо для столь амбициозного неофициального проекта.

Разработчики внедрили несколько интересных особенностей, включая опцию 2x FSAA для сглаживания краев и 24-битный буфер кадров для более насыщенных цветов. Команда продолжает работать над устранением багов и добавлением новых функций.

Порт Vice City для Dreamcast стал логическим продолжением предыдущей работы этих же разработчиков, перенесших GTA III на эту платформу в конце прошлого года. Подобные инициативы не только расширяют библиотеку игр для ретроконсолей, но и демонстрируют впечатляющие возможности сообщества моддеров.