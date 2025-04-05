Утечка характеристик камер линейки Pixel 10 показала сочетание новых возможностей и повторения прошлогодних сенсоров

Согласно последним данным, представленным Android Authority, грядущая линейка смартфонов Google Pixel 10 получит неоднозначные изменения в модулях камер. В то время как обычный Pixel 10 обзаведется третьим сенсором, предположительно телеобъективом, старшие модели Pro, Pro XL и Pro Fold сохранят те же датчики, что и их предшественники из серии Pixel 9. Такой подход Google объясняется ставкой на новый процессор Tensor G5, который, как ожидается, будет производиться TSMC и возьмет на себя основную нагрузку по обработке изображений.

Интересно, что базовая модель Pixel 10 в этот раз получит существенно отличающуюся конфигурацию камер по сравнению с флагманами линейки. Хотя точные характеристики сенсоров не раскрываются, очевидно, что Google делает ставку на программные улучшения и искусственный интеллект, а не на аппаратные апгрейды в премиальных моделях. Это решение может разочаровать поклонников бренда, ожидающих более существенных изменений в новой генерации устройств.

Производительность Tensor G5, судя по результатам Geekbench, пока не позволяет Google конкурировать с ведущими чипсетами Qualcomm и MediaTek. Однако компания традиционно ориентируется не на сырую мощность, а на оптимизацию работы с ИИ-функциями, особенно в сфере фотографии. Такой подход уже не первый год становится предметом дискуссий среди экспертов и пользователей.