Флагман OnePlus 13T показал рекордные результаты в тесте AnTuTu перед анонсом, превзойдя все текущие рекорды

Официальная страница AnTuTu в Weibo опубликовала первые бенчмарк-результаты готовящегося к выходу смартфона OnePlus 13T, и они впечатляют. Устройство под кодовым названием PKX110, которое ранее идентифицировали как 13T, набрало 3 006 913 баллов в синтетическом тесте. Это значительно выше текущего рекордсмена — OnePlus Ace 5 Pro с результатом 2 890 600 баллов. Хотя предрелизные показатели часто оказываются завышенными, такая разница явно свидетельствует о серьезной работе OnePlus над производительностью нового флагмана.

Ранее утечки указывали, что OnePlus 13T получит мощную систему охлаждения и топовый процессор Snapdragon 8 Elite, что в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ действительно может обеспечивать экстремальную производительность. Официальные тизеры компании также делали акцент на выдающихся характеристиках устройства, и теперь эти заявления получили первое подтверждение.

Ожидается, что презентация OnePlus 13T состоится в конце этого месяца сначала в Китае, а затем устройство появится на глобальных рынках. Если заявленные характеристики подтвердятся в реальных тестах, новинка может стать одним из самых мощных Android-смартфонов 2025 года.

Пока остается дождаться официальных данных о цене и точной дате выхода. Учитывая позиционирование 13T как компактного флагмана, устройство может заинтересовать тех, кто ищет высокую производительность в относительно небольшом корпусе. Впрочем, окончательные выводы о реальных возможностях смартфона можно будет сделать только после полноценных обзоров и тестов.