В сети появились слухи о возможном анонсе Titanfall 3 на TGA 2025 с предполагаемым выходом игры в 2026 году

В игровом сообществе снова заговорили о возможном возвращении культовой серии Titanfall после новых данных от известных датамайнеров YOROTSUKI и Osvaldatore, которые активно исследуют файлы Apex Legends. Osvaldatore опубликовал в соцсетях загадочный логотип Titanfall 3, а YOROTSUKI поделился более подробной информацией, утверждая, что Respawn Entertainment действительно работает над третьей частью. По их данным, анонс может состояться уже в декабре 2025 года на церемонии The Game Awards, а релиз запланирован на 2026 год.

Ранее в этом месяце появились слухи, что Respawn отменила какой-то неанонсированный проект, связанный с вселенной Titanfall. Некоторые инсайдеры предполагали, что это была многопользовательская игра меньшего масштаба, а не полноценное продолжение. Серия, последняя часть которой вышла в 2016 году, давно не получала новых игр, хотя её вселенная продолжает жить в Apex Legends.

YOROTSUKI настаивает, что его информация не является розыгрышем, и ссылается на свои прошлогодние дискуссии в Discord, где обсуждалась разработка секретного проекта Respawn. Однако издание MP1st призывает относиться к этим данным с осторожностью, отмечая, что в индустрии часто появляются неподтверждённые слухи. Параллельно ходят разговоры о другом проекте Respawn под кодовым названием Bruno — это пошаговая тактическая игра по вселенной Star Wars от студии Bit Reactor, которую могут анонсировать уже в этом месяце.

Поклонники Titanfall, несмотря на скептицизм, продолжают надеяться на возвращение любимой серии. Последние утечки снова разожгли интерес к возможному продолжению, хотя официальных подтверждений от EA или Respawn пока не поступало. Если информация датамайнеров верна, игрокам предстоит долгое ожидание — до конца 2025 года для анонса и ещё как минимум года до релиза.



