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ddr22
ORIGIN PC представила линейку игровых ноутбуков EON нового поколения
Компания ORIGIN PC анонсировала четыре новые модели игровых ноутбуков EON с топовыми процессорами и видеокартами RTX 50-й серии

ORIGIN PC объявила о выходе новой линейки ноутбуков EON. В ассортименте представлены четыре модели: EON18-X, EON16-X, EON16-X3D и EON16-S, а также их рабочие станции-аналоги. Устройства предназначены для требовательных геймеров, создателей контента и профессионалов, которым нужна мобильная мощная система.  

Флагманская модель EON18-X оснащена процессором Intel Core Ultra 9 HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ GDDR7 и экраном 18 дюймов с разрешением 3840×2400 и частотой 200 Гц. Особого внимания заслуживает поддержка до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и четыре слота M.2 PCIe SSD. Модель EON16-X предлагает аналогичную производительность в более компактном 16-дюймовом корпусе с экраном QHD+ 240 Гц.  

Самая интересная новинка — EON16-X3D на базе процессора AMD Ryzen 9955HX3D с 3D-кешем. Этот ноутбук получил 16-дюймовый mini-LED экран с частотой 300 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Все модели оснащены передовыми системами охлаждения, поддержкой Wi-Fi 7 и емкими аккумуляторами.  

ORIGIN PC предлагает на свои устройства 2-летнюю гарантию и пожизненную поддержку. Флагманские модели уже доступны для заказа, а EON16-X3D и EON16-S появятся в продаже 24 апреля 2025 года.

#origin pc
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