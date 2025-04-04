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ddr22
Samsung объявила о повышении цен на оперативную память и флеш-накопители
Компания Samsung сообщила о планах повысить цены на DRAM и NAND память на 3-5%, что приведет к подорожанию DDR5 и других модулей

Samsung приняла решение о глобальном повышении цен на память DRAM и NAND. По данным корейских СМИ, рост составит от 3% до 5%. Это решение связано с увеличившимся спросом со стороны полупроводниковой отрасли, а также аналогичными шагами конкурентов, таких как Micron.  

После спада во время пандемии COVID-19 отрасль производства памяти столкнулась с новым вызовом. Сейчас наблюдается резкий рост спроса, особенно со стороны рынка искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По данным DRAMeXchange, цены на модули DDR5 уже выросли на 12%, а на NAND-память — на 9%.  

Эксперты отмечают, что основной спрос идет не от потребительского сегмента ПК, а от корпоративного рынка. Компании активно запасаются чипами, что позволяет производителям повышать цены. Ситуацию усугубляют возможные новые тарифы, объявленные администрацией Трампа, которые заставляют импортеров заранее закупать большие объемы продукции.  

Для обычных потребителей это означает неизбежное подорожание комплектующих. Учитывая, что Samsung и Micron являются ключевыми игроками на рынке памяти, их решение о повышении цен окажет влияние на всю отрасль. В ближайшее время можно ожидать роста стоимости SSD-накопителей и оперативной памяти в розничных магазинах.  

Аналитики прогнозируют, что тенденция к росту цен сохранится в ближайшие месяцы. Производители пытаются компенсировать убытки, понесенные во время спада, а повышенный спрос со стороны AI-индустрии дает им такую возможность. Потребителям, планирующим апгрейд ПК, возможно, стоит поторопиться с покупками до очередного витка подорожания.

#samsung
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