В сети появились рендеры Sony Xperia 1 VII с почти неизменным дизайном, но возможным новым перископным объективом и процессором Snapdragon 8 Elite

В сети появились первые качественные рендеры будущего флагмана Sony Xperia 1 VII, созданные в сотрудничестве OnLeaks и XpertPick. На изображениях видно, что новый смартфон сохранит узнаваемый дизайн своей линейки с минимальными изменениями по сравнению с текущей моделью Xperia 1 VI.

По данным источников, габариты устройства практически не изменились — Xperia 1 VII стал на 0,1 мм короче, на 0,5 мм шире и на 0,3 мм толще (8,5 мм без учета камеры). Блок камер теперь выступает на 2,5 мм от задней панели, что подтверждается утечками сторонних чехлов. Верхний 3,5-мм разъем для наушников, кнопка спуска затвора и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания остались на своих местах.

Особенностью дизайна по-прежнему остаются заметные рамки сверху и снизу экрана, в которых размещаются стереодинамики. Лоток для SIM-карты сохранил свою удобную конструкцию без необходимости использования инструментов для извлечения.

Что касается технических характеристик, то ожидается, что Xperia 1 VII получит новый процессор Snapdragon 8 Elite и, возможно, перископную камеру с зумом 70-200 мм. Однако полный список изменений в камерной системе пока неизвестен. Ориентировочная цена стартовой версии в США составит 1399 долларов, а презентация может состояться уже в следующем месяце.

Пока компания Sony официально не комментирует эти данные, но если информация подтвердится, поклонникам бренда стоит ожидать скорее эволюционного, чем революционного обновления флагманской линейки. Основные изменения, вероятно, коснутся внутренних компонентов и камер, а не внешнего вида устройства.