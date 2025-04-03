Компания FromSoftware представила новую игру The Duskbloods с атмосферой Bloodborne, которая выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2 в следующем году

Во время последнего Nintendo Direct студия FromSoftware неожиданно анонсировала свою новую игру под названием The Duskbloods, которая станет эксклюзивом для предстоящей консоли Nintendo Switch 2. Судя по представленному трейлеру, проект сохранит фирменный мрачный стиль разработчиков, напоминающий Bloodborne, но с явными отсылками к вампирской тематике, что делает его похожим на новую часть Castlevania.

Пока детали об игре остаются скупыми, но можно предположить, что в плане механик передвижения персонажей она будет схожа с готовящимся дополнением Elden Ring: Nightreign. Чтобы прояснить ситуацию, FromSoftware запускает серию разработческих дневников Creator's Voice с участием директора Хидетаки Миядзаки, первый выпуск которой выйдет уже 4 апреля.



The Duskbloods выйдет в следующем году и, вероятно, будет временным эксклюзивом для Switch 2. До этого, уже в следующем месяце, студия выпустит долгожданное дополнение Elden Ring: Nightreign для PC и консолей, включая Switch 2. Это мультиплеерный проект с элементами roguelike, действие которого разворачивается во вселенной игры, получившей звание "Игра года" в 2022.