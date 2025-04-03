В сеть попали характеристики Galaxy XCover 7 Pro с улучшенным процессором и увеличенной батареей, устройство уже прошло сертификацию FCC

Компания Samsung вскоре представит более мощную версию своего защищённого смартфона — Galaxy XCover 7 Pro. Устройство уже прошло тесты в Geekbench и получило сертификацию Федеральной комиссии связи США (FCC), что свидетельствует о скором выходе на рынок. Главным отличием от базовой модели Galaxy XCover 7 станет новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который значительно превосходит по производительности MediaTek Dimensity 6100+ в обычной версии.

Согласно результатам тестов, Snapdragon 7 Gen 3 демонстрирует на 67% лучшую производительность в однопоточных и на 76% — в многопоточных задачах по сравнению с предшественником. При этом смартфон сохранит все ключевые особенности линейки XCover: защищённый от воды и ударов корпус, съёмную батарею (теперь ёмкостью 4265 мАч) и поддержку бесконтактных платежей через NFC. Также устройство получит Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и 5G-модуль.

Интересно, что даже в Pro-версии Samsung ограничился 6 ГБ оперативной памяти, что может указывать на относительно доступную цену базовой комплектации. Смартфон будет работать на оболочке One UI 7, основанной на Android 15. Точная дата выхода и стоимость Galaxy XCover 7 Pro пока не раскрываются, но сертификация FCC и появление в тестах Geekbench говорят о том, что анонс не за горами.