Новые данные о премиальных часах Casio G-Shock MTG-B4000 раскрыли их характеристики, цену в 180 000 иен и ориентировочную дату выхода в июне

В сети снова появилась информация о новых премиальных часах Casio G-Shock MTG-B4000, которые должны выйти в июне этого года. На этот раз подробности опубликовал японский блог Great G-Shock World, известный точными утечками о новинках Casio. Судя по данным, часы сохранят фирменную устойчивость к ударам и воде, но при этом получат материалы и технологии из люксового сегмента.

Цена новинки составит около 180 000 иен (примерно 1 204 доллара), что сразу относит её к премиальному сегменту. За эти деньги покупатели получат корпус из ламинированного углеродного волокна, технологию Tough Solar для подзарядки от солнечного света, синхронизацию времени через Multi-band 6 и Bluetooth-подключение. Часы будут доступны в двух цветовых вариантах, хотя точные оттенки пока не раскрываются.

Традиционно для Casio, сначала часы поступят в продажу в Японии, а затем постепенно появятся на международных рынках, включая США и Европу. Точная дата релиза пока не называется, но ориентировочно это произойдёт в июне. MTG-B4000 продолжат линейку Metal-Twisted G-Shock, сочетающую прочность классических G-Shock с элегантностью металлических корпусов.

Интересно, что несмотря на премиальную цену, часы сохраняют все основные технологии, которые сделали G-Shock культовыми. Это очередная попытка Casio выйти на рынок люксовых часов, не теряя приверженности своим корням.