В сети появились данные о новом игровом планшете Lenovo Legion с процессором Snapdragon 8 Elite и увеличенной батареей, который станет конкурентом устройствам Xiaomi

Недавно в сети появилась информация о готовящемся к выпуску новом игровом планшете от Lenovo. Судя по данным, опубликованным инсайдером Digital Chat Station, компания работает над обновлённой версией своего планшета Legion Y700, который был представлен в сентябре прошлого года.

Основным изменением в новом устройстве станет замена процессора Snapdragon 8 Gen 3 на более мощный Snapdragon 8 Elite. При этом планшет сохранит 8,8-дюймовый дисплей, как у предыдущей модели, но получит увеличенную батарею. Для сравнения, Legion Y700 (2025) оснащался аккумулятором на 6550 мАч. Также среди улучшений называют более тонкий корпус, наличие двух динамиков и двойных X-осевых моторов.



Точная дата выхода нового планшета пока неизвестна, но предполагается, что это произойдёт во втором квартале текущего года. Таким образом, устройство может стать прямым конкурентом готовящемуся игровому планшету от Xiaomi под брендом Redmi. По имеющимся данным, китайский аналог будет иметь схожий размер экрана (около 8 дюймов), но работать на процессоре MediaTek Dimensity 9400+.



На данный момент Lenovo не комментирует появившуюся информацию. Однако, если данные инсайдера подтвердятся, поклонники мобильного гейминга смогут вскоре получить более мощную версию популярного игрового планшета с улучшенными характеристиками. Пока же пользователи могут приобрести игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 5 16 с процессором AMD Ryzen 7 7435HS и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 на Amazon.