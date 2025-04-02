Несколько специализированных изданий по компьютерному железу обнаружили на сайте Kingston информацию о ещё не анонсированной серии SSD Fury Renegade G5. В материалах были представлены промоизображения и подробные характеристики трёх новых накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Похоже, Kingston готовит быстрый ответ на недавний релиз Samsung 9100 PRO, который сейчас считается самым скоростным SSD в мире, но отличается высокой ценой. Например, модель Samsung на 2 ТБ оценивается в 300 долларов, что заставляет задуматься о соотношении цены и производительности.
Утечка показала, что Kingston Fury Renegade G5 будет доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ, причём топовая модель обещает скорость чтения до 14 800 МБ/с и записи — до 14 000 МБ/с. Это ставит её в один ряд с лучшими предложениями на рынке. Особый интерес вызывает использование контроллера Silicon Motion SM2508, который был анонсирован ещё в прошлом году и с тех пор демонстрировал впечатляющие результаты. Например, в конце декабря китайский производитель показал, что этот контроллер обеспечивает последовательное чтение на уровне 14,5 ГБ/с.
На выставке CES 2025 уже были замечены первые коммерческие продукты на базе SM2508, а теперь Kingston, судя по всему, готовит собственное решение. Правда, в утекших данных не указаны ни дата выхода, ни цены на новые SSD. Ожидается, что компания вскоре опубликует официальный пресс-релиз, где раскроет все детали. Пока же остаётся лишь гадать, насколько Fury Renegade G5 сможет потеснить Samsung на рынке высокоскоростных накопителей.
Несколько специализированных изданий по компьютерному железу обнаружили на сайте Kingston информацию о ещё не анонсированной серии SSD Fury Renegade G5. В материалах были представлены промоизображения и подробные характеристики трёх новых накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Похоже, Kingston готовит быстрый ответ на недавний релиз Samsung 9100 PRO, который сейчас считается самым скоростным SSD в мире, но отличается высокой ценой. Например, модель Samsung на 2 ТБ оценивается в 300 долларов, что заставляет задуматься о соотношении цены и производительности.