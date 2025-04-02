Kingston Fury Renegade G5 с PCIe 5.0 показал скорость до 14 800 МБ/с в утекших спецификациях, готовясь к конкуренции с Samsung 9100 PRO

Несколько специализированных изданий по компьютерному железу обнаружили на сайте Kingston информацию о ещё не анонсированной серии SSD Fury Renegade G5. В материалах были представлены промоизображения и подробные характеристики трёх новых накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Похоже, Kingston готовит быстрый ответ на недавний релиз Samsung 9100 PRO, который сейчас считается самым скоростным SSD в мире, но отличается высокой ценой. Например, модель Samsung на 2 ТБ оценивается в 300 долларов, что заставляет задуматься о соотношении цены и производительности.

Утечка показала, что Kingston Fury Renegade G5 будет доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ, причём топовая модель обещает скорость чтения до 14 800 МБ/с и записи — до 14 000 МБ/с. Это ставит её в один ряд с лучшими предложениями на рынке. Особый интерес вызывает использование контроллера Silicon Motion SM2508, который был анонсирован ещё в прошлом году и с тех пор демонстрировал впечатляющие результаты. Например, в конце декабря китайский производитель показал, что этот контроллер обеспечивает последовательное чтение на уровне 14,5 ГБ/с.

На выставке CES 2025 уже были замечены первые коммерческие продукты на базе SM2508, а теперь Kingston, судя по всему, готовит собственное решение. Правда, в утекших данных не указаны ни дата выхода, ни цены на новые SSD. Ожидается, что компания вскоре опубликует официальный пресс-релиз, где раскроет все детали. Пока же остаётся лишь гадать, насколько Fury Renegade G5 сможет потеснить Samsung на рынке высокоскоростных накопителей.