Крупные ритейлеры продолжали предлагать игровые ноутбуки с 8 ГБ ОЗУ, несмотря на современные требования к минимальным характеристикам

В 2025 году некоторые производители и магазины продолжают выпускать и продавать игровые ноутбуки с явно устаревшими характеристиками. Яркий пример — модель MSI GF63, которую Target предлагает по привлекательной цене менее 900 долларов. На бумаге ноутбук выглядит неплохо: процессор Intel Core i5 12-го поколения и видеокарта GeForce RTX 4050. Однако подвох кроется в оперативной памяти — всего 8 ГБ с одноканальной архитектурой и частотой 3200 МГц.

Для современных игр и приложений 8 ГБ ОЗУ уже давно не хватает. Даже обычные пользователи, не говоря уже о геймерах, считают 16 ГБ минимально необходимым объёмом. В предстоящем обзоре MSI GF63 показано, что производительность в играх оказывается ниже среднего по сравнению с другими ноутбуками, оснащёнными той же видеокартой RTX 4050. Ситуация усугубляется тем, что тесты обычно проводятся в идеальных условиях без фоновых процессов, тогда как реальные пользователи часто запускают браузеры и другие приложения параллельно с играми.

Казалось бы, проблему можно решить простым апгрейдом оперативной памяти. Конструкция MSI GF63 действительно позволяет установить дополнительные модули ОЗУ. Однако производитель разместил антивандальную наклейку на одном из винтов, закрывающем доступ к слотам памяти. Её повреждение может привести к потере гарантии, что ставит покупателей перед неприятным выбором: либо мириться с недостаточной производительностью, либо рисковать гарантийным обслуживанием.