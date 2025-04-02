Компания Vivo анонсировала смартфон Y300 Pro+ с рекордной батареей 7300 мАч, экраном 5000 нит и процессором Snapdragon 7s Gen 3 по средней цене

Vivo официально представила новый смартфон Y300 Pro+. Главной особенностью устройства стала рекордная батарея емкостью 7300 мАч, при этом благодаря использованию кремний-углеродного состава с высокой энергетической плотностью 838 Вт·ч/л, корпус остался относительно тонким — всего 7,87 мм. Производитель заявляет, что такого аккумулятора хватит на 25,4 часа воспроизведения видео или почти 15 часов игр, а 90-ваттная быстрая зарядка позволит быстро восполнять запас энергии. Устройство получило 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2392×1080 пикселей. В режиме HDR пиковая яркость достигает 5000 нит, хотя при обычном использовании полного экрана этот показатель составляет 1300 нит. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, а максимальная комплектация включает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Камерный модуль состоит из 32-мегапиксельной фронтальной камеры и основной 50-мегапиксельной камеры на сенсоре Sony LYT-600 с диафрагмой f/1.79, дополненной 2-мегапиксельным датчиком глубины. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Чтобы удержать цену в среднем сегменте, производитель отказался от беспроводной зарядки и ограничился защитой по стандарту IP54, что означает устойчивость к брызгам, но не полную водонепроницаемость.

Первые продажи Y300 Pro+ начнутся в Китае, где базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти будет стоить около $235, а топовая комплектация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища обойдется в $345.