Таким образом компания пытается предотвратить утечки информации перед июньским релизом консоли

По данным нового подкаста Digital Foundry, небольшие и средние студии до сих пор не получили dev-киты для новой консоли. Журналист Джон Линнеман поделился впечатлениями от Game Developers Conference, где подтвердил, что многие разработчики остаются без критически важных инструментов для создания игр.

Инсайдер Том Хендерсон из Insider Gaming раскрыл трехэтапный план Nintendo по запуску Switch 2. Сначала компания сделает упор на эксклюзивные игры собственной разработки, и только с октября-ноября начнется активное подключение сторонних студий. Похоже, что многие из них получат dev-киты лишь в июне, что создает серьезные сложности для тех, кто планирует выпускать игры в 2025 году. При этом крупные партнеры вроде EA и Bandai Namco, судя по всему, работают с оборудованием уже сейчас.

Такая политика Nintendo вызывает вопросы. С одной стороны, компания явно пытается минимизировать утечки информации перед релизом. С другой — лишает разработчиков важных инструментов, необходимых для создания и отладки игр. При этом полностью остановить утечки не получается: всплывают детали о магнитных Joy-Con, появляются слухи о закрытых демонстрациях на GamesCom 2023.



В ближайшее время ситуация может проясниться. В апреле Nintendo проведет серию мероприятий Switch 2 Experience, где журналисты и блогеры смогут опробовать консоль. Однако до июньского релиза компания, похоже, будет раскрывать информацию дозированно.