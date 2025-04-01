Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Nintendo задержала поставки dev-китов Switch 2 для небольших студий
Таким образом компания пытается предотвратить утечки информации перед июньским релизом консоли

По данным нового подкаста Digital Foundry, небольшие и средние студии до сих пор не получили dev-киты для новой консоли. Журналист Джон Линнеман поделился впечатлениями от Game Developers Conference, где подтвердил, что многие разработчики остаются без критически важных инструментов для создания игр.
Инсайдер Том Хендерсон из Insider Gaming раскрыл трехэтапный план Nintendo по запуску Switch 2. Сначала компания сделает упор на эксклюзивные игры собственной разработки, и только с октября-ноября начнется активное подключение сторонних студий. Похоже, что многие из них получат dev-киты лишь в июне, что создает серьезные сложности для тех, кто планирует выпускать игры в 2025 году. При этом крупные партнеры вроде EA и Bandai Namco, судя по всему, работают с оборудованием уже сейчас.  
Такая политика Nintendo вызывает вопросы. С одной стороны, компания явно пытается минимизировать утечки информации перед релизом. С другой — лишает разработчиков важных инструментов, необходимых для создания и отладки игр. При этом полностью остановить утечки не получается: всплывают детали о магнитных Joy-Con, появляются слухи о закрытых демонстрациях на GamesCom 2023.  

В ближайшее время ситуация может проясниться. В апреле Nintendo проведет серию мероприятий Switch 2 Experience, где журналисты и блогеры смогут опробовать консоль. Однако до июньского релиза компания, похоже, будет раскрывать информацию дозированно.

#switch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
7
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
26
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
2
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
12
В России создан литограф, способный укрепить полупроводниковый суверенитет страны
5
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
2
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
9
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
2
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
+
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
«Белоснежка» от Disney получила худшую оценку на IMDb и провалилась в домашнем прокате
+
Coolify представила первый в мире вентилятор для ПК с эффектом голограммы
1
Microsoft планирует в апреле выпустить крупное обновление для Windows 11 с новыми функциями
+
Процессоры Ryzen 7 9800X3D продолжают гореть на материнских платах ASRock
13
Death Stranding преодолела отметку в 20 млн игроков
+
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 смог на родной тяговой батарее проехать более 500 000 км
+
Хидео Кодзима сообщил, что аудитория Death Stranding достигла отметки в 20 миллионов человек
+
Чипы Apple M5 вскоре появятся в iPad Pro и MacBook, однако значительное обновление будет в 2026 году
+
Президент Финляндии предложил Трампу установить 20 апреля как дату перемирия между Украиной и РФ
+
Инсайдер Zuby_Tech: PlayStation 6 будет оснащена процессором AMD на архитектуре Zen 6
6

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
38
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
104
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
57
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
50
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
17
Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
+
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
42
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
8
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
12

Сейчас обсуждают

Gamandril
00:53
Это представление неверно. 4К экран в 65 дюймов это 4 больших монитора с разрешением 1920х1080. Тут нет преимуществ что дает высокое разрешение. Оно имеет смысл при диагонали в районе 27" когда пиксел...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Gamandril
00:53
HDMI порт на материнке в свою очередь может быть особо горбатым и намереннно кастрированным на частоту работы, что может насильно ограничивать скорость передачи данных и частоту обновления, включая ра...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Nvidia&Intel Hater
00:52
Пшел вон клоун.во всех играл ты просрал.и матерись побольше.скоро новый ник придумывать будешь.там уже будет другая карта,но тяга к кончу и дерьму 3050 останется.3050=КАЛ.конченое днище просравшее вез...
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
botph
00:50
Ну то есть в реальности разницы вообще нет. Впрочем ожидаемо.
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Nvidia&Intel Hater
00:48
тут и Чумба и пациент 3050 отражены
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
Nvidia&Intel Hater
00:46
Етить колотить.Год Генасика-Анального луча небыло.я думал он сгинул в психушке )
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
beltar
00:40
4070S 572.83 Проблем не вижу. ЧЯДНТ? Может у меня просто нет кривых игр, которые не успели до ума довести? Видел только 1 раз понижение fps в Warhammer, Space Marines 2, упало с лока на 90 до 45. Выле...
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
Франц Фердинанд
00:36
Господи... Да мы поняли, что у автора маленькая зарплата и он не может позволить себе тратить по 20+ баксов на игры. Просто юзай пк и качай игры с торрента, всё. Вон, на Таобао можно собрать пк по цен...
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
pakhtunov
00:29
А где Алзов? Он же должен быть на первом месте, абсолютный чемпион хвбота
Представитель России занял шестое место в отборочных соревнованиях по разгону мирового уровня
Traktor
00:21
По моему дилетантскому мнению, это самое главное профильное событие этого года. По крайне мере, пока.
Представитель России занял шестое место в отборочных соревнованиях по разгону мирового уровня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем