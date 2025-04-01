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ddr22
В сеть попали рендеры Pixel 10 Pro Fold — дизайн почти не изменился
Изображения Pixel 10 Pro Fold показали минимальные отличия от предыдущей модели — основные изменения коснутся начинки

В сети появились рендеры будущего складного смартфона Google — Pixel 10 Pro Fold. Устройство, которое должно выйти этим летом в составе линейки Pixel 10, внешне практически не отличается от текущей модели Pixel 9 Pro Fold. Как отмечают источники, визуальная разница между поколениями настолько минимальна, что их сложно отличить друг от друга.
Основные изменения ожидаются внутри устройства. Pixel 10 Pro Fold получит новый процессор Tensor G5, который, согласно предыдущим утечкам, должен принести значительные улучшения в обработке изображений благодаря собственному ISP-процессору Google. Однако точные технические характеристики, включая габариты устройства, пока остаются неизвестными — ни Android Headlines, ни известный инсайдер OnLeaks не предоставили этих данных.

Это уже не первая утечка, связанная с линейкой Pixel 10. Ранее в сеть попали изображения Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Из всей анонсированной пятерки устройств пока выпущен только Pixel 9a, продажи которого начнутся на следующей неделе. Судя по всему, Google делает ставку на внутренние улучшения, а не на радикальные изменения дизайна, что может разочаровать поклонников бренда, ожидающих более заметного обновления.

#pixel
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