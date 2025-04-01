Компания ZOTAC представила две новые модели RTX 5070 Ti — компактную SFF-версию и белую OC-редакцию без анонса

ZOTAC продолжает тихо расширять ассортимент видеокарт серии RTX 50, добавив две новые модели без официального анонса. Как обнаружили эксперты, компания выпустила компактную версию RTX 5070 Ti SOLID SFF и белую OC-редакцию той же карты. Это уже четвертое обновление линейки SOLID за последний месяц.

Главной новинкой стала SFF-версия, соответствующая стандартам NVIDIA для компактных систем. Ее толщина сократилась до двух слотов (41,6 мм), что значительно меньше оригинальных 3,5-слотовых моделей. При этом производитель сохранил полный набор разъемов на двухслотовой задней панели.

Белая OC-версия, к сожалению, оказалась просто рестайлингом стандартной модели — ZOTAC не стала менять цвет печатной платы, ограничившись белым оформлением системы охлаждения. Обе новинки появились в ассортименте компании без каких-либо официальных заявлений, продолжая тенденцию "тихих" обновлений, характерную для ZOTAC в этом году. Эксперты отмечают, что такой подход может быть связан с тестированием спроса на различные варианты дизайна перед массовым производством.