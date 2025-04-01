Разработчики представили обновленную версию The Sinking City с улучшенной графикой — игра получит бесплатное обновление для владельцев оригинала

Frogwares объявила о скором выходе ремастера The Sinking City на Unreal Engine 5 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Обновленная версия хоррор-приключения с элементами детектива получит существенные графические улучшения, включая полный пересмотр освещения, добавление 4K-текстур, улучшенных отражений и новых деталей на локациях. Владельцы оригинальной игры смогут бесплатно обновиться до ремастера.



Действие игры происходит в 1920-х годах в вымышленном городе Окмонт, погружающемся в пучину сверхъестественных событий. Игроки вновь возьмут на себя роль частного детектива Чарльза Рида, расследующего таинственные события, связанные с древними силами. Разработчики добавили в ремастер долгожданный фоторежим и поддержку современных технологий повышения резкости DLSS, FSR и TSR.



Параллельно Frogwares продолжает сбор средств на Kickstarter для разработки сиквела The Sinking City 2, где команда предлагает фанатам помочь достичь следующей цели по добавлению нового устрашающего варианта Шоггота в игру. В рамках кампании можно также приобрести оригинальную The Sinking City.