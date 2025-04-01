Разработчики представили Spirit of the North 2 — сиквел популярной игры с северной мифологией выйдет 8 мая на PC и консолях

Студия Infuse Studio и издатель Silver Lining Interactive официально объявили дату выхода Spirit of the North 2 — игра появится 8 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Основной сюжет вращается вокруг противостояния с темным шаманом Гримниром и освобождением захваченных им Стражей. Разработчики обещают более 16 часов геймплея с исследованием открытого мира, созданного на Unreal Engine 5, решением загадок и получением новых магических способностей. Особое внимание уделено кастомизации главных героев — и лису, и ворона можно будет менять внешне по своему вкусу.

Для поклонников серии подготовили специальное коллекционное издание Signature Edition, куда войдут арт-бук с лором, металлические значки, вышитые нашивки, арт-карты и рунические карты. Физическая версия будет доступна только для PC и PS5 через официальный магазин издателя. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в цифровых магазинах платформ.



