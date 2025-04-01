Компания Microsoft добавила поддержку AI-функций Copilot+ на ПК с процессорами Intel и AMD — обновление уже доступно в тестовой версии

Microsoft расширила поддержку искусственного интеллекта для компьютеров на базе процессоров AMD и Intel. Ранее эти функции были доступны только на устройствах с чипами Snapdragon X, но теперь пользователи систем с Intel Core Ultra 200V и AMD Ryzen AI 300 смогут получить доступ к таким возможностям, как Live Captions, Cocreator, Restyle Image и Image Creator.

Обновление под номером KB505365, выпущенное 27 марта, принесло несколько ключевых нововведений. Cocreator — инструмент для совместного рисования в Paint с помощью текстовых подсказок — уже начал распространяться среди пользователей. Функции Restyle Image и Image Creator для редактирования и генерации изображений появятся в приложении "Фотографии". Особого внимания заслуживает Voice Access — новая функция голосового управления, которая должна упростить взаимодействие с компьютером, избавив пользователей от необходимости запоминать сложные команды.

Правда, не все функции Copilot+ пока доступны для платформ AMD и Intel. Наиболее обсуждаемая возможность Recall, вызвавшая ранее волну критики из-за проблем с конфиденциальностью, по-прежнему остается эксклюзивом для устройств на Snapdragon. Microsoft планирует постепенно расширять функционал Voice Access для систем на AMD и Intel в течение этого года.