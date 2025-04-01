Компания Apple приступила к созданию нового iPad Pro на базе 2-нм чипа M6 с фирменным модемом C2 для улучшенного 5G — релиз ожидается в 2027 году

Apple уже начала ранние этапы разработки следующего поколения iPad Pro, который получит новый процессор M6 и собственный 5G-модем. По информации Bloomberg, устройство планируется к выпуску в 2027 году. Новый флагманский планшет будет оснащен процессором M6, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Это обещает существенный прирост как вычислительной мощности, так и энергоэффективности. Но главной особенностью станет использование собственного модема Apple C2 с поддержкой 5G, который заменит решения Qualcomm в текущих моделях. Хотя первый фирменный модем C1 уже дебютировал в iPhone 16e, именно iPad Pro может стать первым устройством с его улучшенной версией C2.



Параллельно Apple работает над обновлением базовой модели iPad 12 и M5 версией MacBook Air, которая может появиться уже в следующем году. Что касается iPad Pro с M6, его релиз намечен на первую половину 2027 года, когда компания, вероятно, вернется к весеннему циклу презентаций новых продуктов.



