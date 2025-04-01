Компания V-Color выпустила рекордный комплект оперативной памяти DDR5 CUDIMM объемом 64 ГБ с поддержкой скорости до 9000 МТ/с для платформы Intel Z890

Новые модули Manta XFinity O CUDIMM, состоящие из двух планок по 32 ГБ, были разработаны специально для платформы Intel Z890 с процессорами Core Ultra. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущими разработками компании, хотя энтузиастам ранее удавалось разгонять память V-Color и до более высоких частот.

Особенность этих модулей заключается в том, что они достигают заявленной частоты 9000 МТ/с при напряжении 1,4В в режиме Gear 2 с таймингами CL48-64-64-140. Производитель подчеркивает, что, несмотря на использование Gear 2 режима (который обычно увеличивает задержки), память демонстрирует приемлемую латентность. Тестирование проводилось на системе с процессором Core Ultra 7 265K и материнской платой MSI MEG Z890 Unify-X, где комплект успешно прошел проверку стабильности в RunMemtestPro.

Интересно, что даже на более бюджетных платах, таких как MSI Pro Z890-P Wi-Fi с четырьмя слотами DIMM, память смогла работать на частоте 8800 МТ/с с теми же таймингами. Это соответствует заявленным характеристикам предыдущей версии этого комплекта, представленной в феврале 2024 года. V-Color отмечает, что достичь таких результатов удалось благодаря тесному сотрудничеству с производителями материнских плат и Intel в процессе разработки и валидации.



Новые модули памяти ориентированы не только на оверклокеров, но и на обычных пользователей, которым нужна высокопроизводительная память для профессиональных задач. Комплект поступит в глобальную продажу во втором квартале 2025 года и будет доступен на официальном сайте V-Color, Amazon, Newegg и у других авторизованных дистрибьюторов.