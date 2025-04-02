Студия Eidos Montreal уволила 75 работников в связи с завершением контракта — вероятно, речь идет о помощи в разработке перезапуска Fable

Канадская студия Eidos Montreal объявила о сокращении 75 сотрудников. В официальном сообщении, опубликованном в соцсетях, руководство объяснило это решение завершением одного из рабочих контрактов. Хотя студия не назвала конкретный проект, все указывает на то, что речь идет о помощи в разработке перезапуска Fable для Playground Games. Ранее в этом году выход игры перенесли с 2025 на 2026 год, и вполне вероятно, что основная работа уже завершена, а значит помощь внешней студии больше не требуется.

Руководство Eidos Montreal подчеркнуло, что увольнение не связано с профессиональными качествами сотрудников. Проблема в том, что студия не смогла перевести всех этих специалистов на другие свои проекты. Это уже второе крупное сокращение в студии за последние полгода — в январе 2024 года уволили 97 человек после отмены новой части Deus Ex. Сейчас не совсем понятно, над чем именно работает студия, ведь ее последним релизом остаются "Стражи Галактики" от Marvel, выпущенные еще в 2021 году.



Ситуация в Eidos Montreal отражает общую тенденцию в игровой индустрии, где массовые сокращения стали печальной нормой. Всего неделей ранее ее сестринская студия Crystal Dynamics, с которой они вместе работали над "Тенями гробницы" и "Мстителями", также объявила об увольнении 17 сотрудников. Примечательно, что Crystal Dynamics сейчас помогает в разработке перезапуска Perfect Dark — еще одного проекта Microsoft, как и Fable. Обе студии, похоже, оказались в роли подрядчиков для крупных издателей, что делает их положение особенно уязвимым при завершении контрактов.