Клиенты NVIDIA отказались от заказов на GB300, предпочитая проверенные решения — поставки Blackwell Ultra могут отложить до следующего года

NVIDIA снова оказалась в непростой ситуации — на этот раз из-за низкого спроса на свои новейшие серверы Blackwell Ultra GB300. Компания представила линейку на конференции GTC 2025, и хотя индустрия сначала отреагировала с оптимизмом, реальность оказалась иной. Как сообщает Ctee, крупные облачные провайдеры, включая Microsoft, отказываются от заказов на GB300. Причина не только в недовольстве предыдущим поколением Blackwell, но и в том, что клиенты теперь предпочитают более проверенные решения NVIDIA, такие как серверы HGX.

Проблемы начались ещё с GB200 — из-за низкого выхода годных чипов на производстве TSMC и сложностей с развёртыванием серверных стоек. Даже после устранения технических недочётов компании-заказчики столкнулись с тем, что настройка и отладка кластеров занимает слишком много времени, а решать проблемы может только сама NVIDIA. Это сделало клиентов зависимыми от поддержки производителя и снизило доверие к новым продуктам. В результате годовые поставки GB200 составили всего 15 тысяч единиц, что значительно меньше показателей поколения Hopper.



Теперь та же участь может постигнуть и GB300 — массовое производство, вероятно, отложат до следующего года из-за отсутствия активного спроса. Покупатели не хотят рисковать с неотлаженными системами и выбирают проверенные HGX 100, основанные на архитектуре Hopper. Это говорит о том, что спрос на вычислительные мощности никуда не исчез, но NVIDIA придётся пересмотреть свою стратегию, если она хочет удержать лидерство.



Пока компания продолжает выпускать всё более мощные GPU, клиенты стали осторожнее — они не готовы мириться с длительными сроками внедрения и зависимостью от единственного поставщика. Если NVIDIA не найдёт способа сделать свои новые решения более стабильными и удобными для развёртывания, её позиции на рынке могут пошатнуться в пользу конкурентов.