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ddr22
Ninkear представила бюджетный мини-ПК Ninkear Mbox 6 с модульной конструкцией
Компания Ninkear представила доступный мини-ПК Mbox 6 с магнитным креплением для SSD и расширяемыми портами

Компания Ninkear расширила свою линейку мини-ПК, представив более доступную модель Mbox 6. Новинка унаследовала модульную конструкцию от флагманского Mbox 8 Pro, включая магнитное крепление для дополнительного SSD-накопителя. Это решение позволяет легко расширять хранилище без сложного монтажа.

Главное отличие от старшей модели — использование процессора AMD Ryzen 5 6600H вместо более мощного Ryzen 7 8845HS. Этот APU серии Cezanne с графикой Radeon RX Vega 7 обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и мультимедиа. Базовая конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0.

Модульное основание Mbox 6 не только служит для подключения дополнительного накопителя, но и расширяет возможности подключения периферии. Кроме двух USB-C портов на корпусе, база добавляет дополнительные интерфейсы. Беспроводные технологии представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Производитель особо отмечает эффективную систему охлаждения, способную поддерживать стабильную работу даже под нагрузкой. Среди других преимуществ — компактные габариты, поддержка вывода изображения на три экрана одновременно и стильный дизайн.

В настоящее время Ninkear Mbox 6 доступен для заказа на AliExpress в единственной конфигурации по цене $440.54.

#ninkear
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