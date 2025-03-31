Появилась новая информация о проблемах Ryzen 7 9800X3D — более 100 процессоров вышли из строя, большинство на материнских платах ASRock

В последние два месяца пользователи столкнулись с массовыми случаями выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D. Согласно собранным данным, зафиксировано уже более 100 инцидентов, причем большинство из них произошло на материнских платах ASRock серии 800, включая модели X870 и B850. При этом сами платы оставались работоспособными — проблема касалась исключительно процессоров.

Анализ отчетов показал, что отказы происходили в разных условиях. Некоторые процессоры переставали работать уже через полчаса после установки, другие выдерживали несколько недель. В части случаев на чипах были видны следы перегрева, но многие экземпляры не имели внешних повреждений. Интересно, что проблема затрагивала как системы с разгоном через EXPO или ручные настройки, так и полностью стоковые конфигурации.

Особую тревогу вызывает тот факт, что у некоторых пользователей процессоры выходили из строя дважды, вынуждая их дважды проходить процедуру гарантийного обслуживания. Хотя основная масса жалоб поступает от владельцев плат ASRock, аналогичные проблемы фиксировались и на материнских платах ASUS, MSI и Gigabyte. При этом платы 600-й серии тоже оказались подвержены этой проблеме, хотя и в меньшей степени.

Стоит отметить, что Ryzen 7 9800X3D остается популярным процессором с большими объемами продаж, поэтому 100 случаев — это небольшая доля от общего числа проданных чипов. Однако тенденция вызывает беспокойство, особенно с учетом появления первых сообщений о проблемах с флагманским Ryzen 9 9950X3D. Пользователи надеются, что AMD и производители материнских плат оперативно разберутся в причинах и предложат решение.



Пока официальных заявлений от компаний не поступало, но ситуация требует внимательного изучения. Независимые технические эксперты также начали собственные расследования, чтобы выяснить, связаны ли отказы с конкретными моделями материнских плат, особенностями конструкции процессоров или другими факторами. Временным решением для владельцев проблемных систем может стать отказ от разгона и тщательный контроль температурных режимов.