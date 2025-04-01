Компания HP выпустила линейку мобильных рабочих станций ZBook Ultra 14 на процессорах AMD Strix Halo с ценами от 4296 до 8250 долларов

HP официально запустила в продажу новые мобильные рабочие станции ZBook Ultra 14, оснащенные процессорами AMD Strix Halo серии Ryzen AI Max. Эти устройства позиционируются как профессиональные решения для demanding-задач, но их ценники вызвали немалое удивление - базовая конфигурация начинается от 4296 долларов, а топовая модель с Ryzen AI Max Pro 395 и 128 ГБ оперативной памяти оценивается в 8250 долларов.

Особенностью новой линейки стало использование мощных интегрированных графических процессоров Radeon 8050S/8060S вместо дискретных видеокарт. Несмотря на впечатляющую производительность встроенной графики Strix Halo, цены на эти ноутбуки оказались выше, чем у многих игровых моделей с топовыми видеокартами RTX 50 серии. Разница в стоимости между конфигурациями в основном определяется объемом оперативной памяти и SSD - например, переход с 64 ГБ на 128 ГБ RAM и с 1 ТБ на 4 ТБ SSD увеличивает цену на 2590 долларов.

Все модели оснащены 74.5 Вт·ч батареей, но различаются дисплеями - от базового WUXGA (1920x1200) до премиального 2.8K OLED сенсорного экрана в топовых версиях. Процессорная линейка включает варианты от 8-ядерного Ryzen AI Max Pro 385 до 16-ядерного Ryzen AI Max Pro 395, что обеспечивает значительный прирост производительности в профессиональных задачах.

Любопытная деталь - модель B90JPUA с конфигурацией, близкой к флагманской, почему-то указана по цене 4049 долларов, что даже ниже базовой версии. На официальном сайте HP действительно присутствует этот вариант, но неясно, является ли это ошибкой или специальным предложением.



Эти рабочие станции уже доступны для заказа в официальном магазине HP. Их появление на рынке демонстрирует, что AMD делает серьезную ставку на профессиональный сегмент с архитектурой Strix Halo, хотя ценовая политика HP может стать предметом дискуссий среди потенциальных покупателей. Особенно учитывая, что за аналогичные деньги можно приобрести системы с дискретной графикой. Остается ждать первых независимых тестов, которые покажут, насколько оправдана такая стоимость в реальных рабочих сценариях.