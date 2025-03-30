xMEMS анонсировала технологию MEMS-твитеров Lassen для TWS-наушников с улучшенным качеством звука без внешнего усилителя.

Компания xMEMS объявила о создании MEMS-твитера Lassen, предназначенного для беспроводных наушников. Новинка отличается компактными размерами (всего 3,2×5×1,15 мм) и не требует отдельного усилителя. Главное преимущество технологии — способность точно воспроизводить высокие частоты (6-20 кГц) с уровнем громкости до 115 дБ при питании всего 1 В.

Традиционные динамики в наушниках используют подвижные элементы с относительно большой массой, что ограничивает их быстродействие и вызывает искажения. MEMS-технология xMEMS основана на кремниевых микроэлектромеханических системах, которые не только обеспечивают более четкое и детализированное звучание, но и отличаются повышенной надежностью — такие элементы устойчивы к падениям и не изнашиваются со временем.

Важное новшество Lassen — отказ от отдельного пьезоусилителя, что снижает стоимость компонента примерно на 25% и упрощает интеграцию в наушники. При этом качество звука остается на уровне предыдущих разработок xMEMS, которые уже используются в премиальных моделях, таких как Creative Labs Aurvana Ace. Производитель планирует начать массовое производство новых твитеров в сентябре 2025 года, а образцы уже доступны для разработчиков.