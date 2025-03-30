В новом бета-обновлении для умных часов Fenix 8 и Enduro 3 улучшили картографию и исправили ошибки

Garmin продолжает активно работать над улучшением функциональности своих флагманских умных часов, выпустив очередное бета-обновление 15.17 для линейки Fenix 8 и Enduro 3. Это обновление появилось всего через день после версии 15.16,. Основные изменения коснулись картографических функций — теперь стрелки направления на картах стали более заметными, а также была исправлена ошибка, возникавшая при нехватке памяти.

Среди новых возможностей стоит отметить поддержку вариаций дыхания и улучшенные уведомления для гольфа, которые теперь активируют экран часов. Также разработчики оптимизировали интерфейс страницы музыкального плеера при управлении контентом со смартфона. Однако, как и в предыдущих бета-версиях, в этом обновлении временно отключены функции ЭКГ и дайвинга.

Пользователи могут установить обновление вручную через меню "Система" → "Обновление ПО" → "Проверить обновления". Стоит отметить, что это тестовая версия, и пока неизвестно, когда стабильный релиз этих изменений станет доступен всем владельцам часов. Предыдущее обновление 15.16 принесло 66 изменений, включая новую активность "Рюкзачный поход" и обновленную функцию "Утренний отчет".