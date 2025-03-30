Компания Black Shark выпустила компактный power bank на 10000 мАч со встроенным USB-C кабелем и выходной мощностью 22,5 Вт.

Компания Black Shark представила в Китае новую модель портативного аккумулятора Blade 2 Power Bank 10000mAh. Главной особенностью устройства стал встроенный плетеный USB-C кабель длиной 15 см. В дополнение к нему power bank оснащен двумя портами — USB-C и USB-A, с максимальной выходной мощностью 22,5 Вт. По заявлению производителя, такой мощности достаточно для зарядки iPhone 16 до 50% за полчаса.

Новая модель сохранила компактные размеры предшественника — толщина всего 13,88 мм, а корпус выполнен из алюминиевого сплава. Power bank получил небольшой дисплей для отображения уровня заряда и режима работы, а также доступен в двух цветовых вариантах: титаново-черном и ярком игровом синем. При емкости 10000 мАч устройство позиционируется как удобный аксессуар для повседневного использования.

Пока Black Shark не раскрыла время полной зарядки самого power bank и его точные габариты. Цена новинки составит 99 юаней (около 14 долларов). Однако компания пока не объявила о планах вывода устройства на другие рынки, включая Северную Америку и Европу, где Black Shark уже продает другие аксессуары, такие как система охлаждения FunCooler 4.

Отказ от беспроводной зарядки, присутствовавшей в предыдущей модели, в пользу встроенного кабеля выглядит прагматичным решением, учитывая возросшую популярность USB-C. При этом сохраняется возможность одновременной зарядки нескольких устройств через дополнительные порты.