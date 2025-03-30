Новые утечки раскрыли дизайн OnePlus 13T с 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором 6200 мАч.

Инсайдеры продолжают раскрывать детали о готовящемся к выпуску компактном флагмане OnePlus 13T, хотя сам производитель пока официально не подтвердил существование этой модели. Согласно последним данным, смартфон может быть представлен уже в конце апреля. Основной особенностью новинки станет 6,3-дюймовый экран в сочетании с неожиданно емким аккумулятором на 6200 мАч.

В сети появилось первое изображение OnePlus 13T, которое опровергает предположения о родстве с Oppo Find X8S. В отличие от флагманской линейки Find, новый OnePlus получил плоскую заднюю панель со слегка скругленными краями и необычным блоком камер, не похожим на дизайн OnePlus 13. По слухам, устройство будет оснащено топовым процессором Snapdragon 8 Elite, что поставит его в один ряд с Galaxy S25.

Преимуществом OnePlus 13T перед конкурентом от Samsung могут стать поддержка быстрой беспроводной зарядки 50 Вт и проводной на 80 Вт, а также двойная 50 МП камера с телефотомодулем.

Интересно, что OnePlus, похоже, решил сделать ставку на автономность в своем новом компактном смартфоне, что редко встречается в этом сегменте. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали и окончательный дизайн устройства.

Пока неясно, будет ли OnePlus 13T доступен на глобальном рынке или останется эксклюзивом для Китая. Учитывая растущий интерес к компактным флагманам, появление такой модели могло бы привлечь новых поклонников бренда. В любом случае, до предполагаемой даты презентации осталось совсем немного времени, и скоро все вопросы получат ответы.