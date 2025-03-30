В сети появились подробности о складном iPhone Fold с экраном 7,8 дюйма и аспектным соотношением 4:3 как у iPad

Слухи о первом складном смартфоне Apple продолжают обрастать новыми деталями. Согласно последней информации, устройство под условным названием iPhone Fold получит необычный для складников форм-фактор с соотношением сторон 4:3, что сделает его похожим на iPad в сложенном состоянии. Внешний экран диагональю 5,5 дюймов будет сопоставим с iPhone 13 mini, а в разложенном состоянии устройство раскроет 7,8-дюймовый экран — промежуточный вариант между Galaxy Z Fold6 и Pixel 9 Pro Fold.

Особенностью iPhone Fold станет именно выбор соотношения сторон 4:3, которое отличается от квадратных форматов конкурентов. Как утверждает инсайдер Digital Chat Station, такое решение принято для обеспечения лучшей совместимости с приложениями, оптимизированными для iPad. При этом нет никаких указаний на то, что устройство будет работать под управлением iPadOS — скорее всего, оно получит специально адаптированную версию iOS.

Apple планирует позиционировать свой первый складной смартфон как премиальное устройство с ориентировочной стартовой ценой от 2000 до 2500 долларов. Чтобы оправдать высокую стоимость, компания совместно с Samsung Display разработала экран с практически незаметным сгибом, а корпус устройства будет выполнен из титанового сплава. Ожидается, что презентация iPhone Fold состоится осенью следующего года, что даст Apple время доработать технологические решения и программное обеспечение.